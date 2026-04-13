«Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra». Lo ha detto papa Leone XIV commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l'attacco di Donald Trump contro di lui.  «Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui», ha aggiunto il Pontefice.

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Trump attacca Leone XIV: «È un debole, pessimo in politica estera. Senza di me non sarebbe papa»

Redazione Esteri
Trump attacca Leone XIV: «È un debole, pessimo in politica estera. Senza di me non sarebbe papa»