Ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi sull'asfalto. È morto così, nel pomeriggio di oggi, Evan Oscar Delogu, il fratello 18enne della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea. L'incidente a Igea Marina, in provincia di Rimini. "Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà e tua mamma", ha scritto il papà, Walter Delogu, sulla propria pagina Facebook.

Andrea Delogu, 43 anni, quest'anno anche concorrente di 'Ballando con le stelle', aveva dedicato a Evan un post sui social la scorsa estate: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto".

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale sul posto, il ragazzo si sarebbe schiantato contro un palo dopo aver perso il controllo della moto Benelli 750 in via Vittor Pisani, a Igea Marina.

"Profonda tristezza" è stata espressa da Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina (Rimini). "La dinamica non è ancora chiara e definita - ha detto all'Adnkronos Giorgetti -. È avvenuto su una strada di percorrenza, che costeggia tutto il parco urbano. Sembra che il ragazzo abbia perso il controllo del veicolo e cadendo abbia sbattuto la testa contro un palo della pubblica illuminazione". "Ho mandato un messaggio al papà, portandogli la vicinanza della comunità. Una comunità sgomenta, molto triste, che si stringe, sta vicino alla famiglia in questa tragedia - ha raccontato il primo cittadino – Ha ringraziato. Gli stiamo accanto in un rispettoso silenzio”.