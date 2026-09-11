Vincenzo Dibenedetto è precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un’azienda del settore oleario. Trasferito dal Dimiccoli di Barletta al Bonomo di Andria, è morto in rianimazione dopo un tentativo di intervento chirurgico

Non ce l’ha fatta Vincenzo Dibenedetto, operaio di 34 anni di Barletta, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in alcuni interventi di manutenzione all’interno di un’azienda del settore oleario della città.

L’uomo si trovava all’interno di un cestello quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un’altezza di circa dieci metri. La caduta gli ha provocato ferite gravissime.

Soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Dimiccoli di Barletta, il 34enne è stato successivamente trasferito all’ospedale Bonomo di Andria, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita sottoponendolo a un intervento chirurgico.

Le sue condizioni, però, erano troppo gravi. Il decesso è avvenuto intorno alle 23.10 nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello SPESAL della ASL BT. Saranno gli accertamenti avviati dagli organi competenti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.

La morte di Vincenzo Dibenedetto riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di garantire condizioni e procedure adeguate durante le attività di manutenzione e gli interventi svolti in quota.