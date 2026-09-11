Il raggruppamento guidato da Bolina Ingegneria seguirà direzione e contabilità delle opere. Cervarolo Ingegneria tra i componenti: l’importo dei lavori indicato è di oltre 5 milioni di euro

Un altro tassello si aggiunge al percorso verso la riqualificazione dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Cosenza, arriva un nuovo passaggio che riguarda direttamente la futura fase di cantiere: l’affidamento dei servizi di direzione e contabilità dei lavori.

A darne notizia è Cervarolo Ingegneria, società cosentina che farà parte del raggruppamento aggiudicatario in qualità di mandante. A guidare il team sarà Bolina Ingegneria, mandataria, insieme alla stessa Cervarolo Ingegneria, ad Artuso Architetti Associati e allo Studio SdiA Paolo Pettene e Partners.

Marulla, la riqualificazione entra nella fase del cantiere

L’incarico assume particolare rilevanza perché riguarda quella che sarà la gestione tecnica dell’esecuzione delle opere. La Direzione Lavori avrà infatti il compito di verificare che gli interventi vengano realizzati secondo quanto previsto dal progetto, coordinare le diverse lavorazioni e controllarne l’avanzamento. Alla contabilità spetterà invece il monitoraggio degli aspetti economici legati all’esecuzione dell’appalto.

Secondo quanto comunicato da Cervarolo Ingegneria, l’importo dei lavori di riferimento è pari a 5.057.229,57 euro. Una cifra che va inquadrata all’interno del più ampio finanziamento complessivo da 7 milioni di euro destinato alla riqualificazione dello stadio e delle sue aree di pertinenza attraverso la programmazione FSC 2021-2027. Non si tratta dunque di un nuovo stanziamento, ma dell’importo delle lavorazioni indicato nell’ambito dell’incarico di direzione dei lavori.

La procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione e contabilità dei lavori era stata avviata nei mesi scorsi dal Comune di Cosenza. Il bando riportava un importo del servizio di poco superiore ai 170mila euro.

Dal progetto alla realizzazione

Il nuovo passaggio arriva a pochi giorni dall’approvazione formale del progetto esecutivo da parte di Palazzo dei Bruzi. L’intervento era stato validato l’8 settembre e approvato definitivamente il giorno successivo, completando così uno degli ultimi passaggi amministrativi necessari prima dell’apertura vera e propria dei cantieri.

Adesso il percorso si sposta sempre di più dalla carta al campo. L’individuazione del gruppo incaricato della Direzione Lavori rappresenta infatti un ulteriore elemento necessario per accompagnare l’esecuzione dell’opera, controllarne tempi, modalità e corretta realizzazione.

Per il San Vito-Gigi Marulla, dopo mesi trascorsi tra progetti, procedure amministrative, verifiche e contenziosi, la questione centrale diventa quindi una sola: l’avvio effettivo dei lavori.