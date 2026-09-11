Avvicendamento al comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano. Il capitano Gianraffaele Di Risi assume la guida del reparto, subentrando al maggiore Marco Arezzini.

Arezzini lascia il territorio per assumere un nuovo incarico presso il comando di Belluno. Aveva assunto la guida della Compagnia di San Marco Argentano nel settembre del 2022 ed era stato promosso al grado di maggiore nell’aprile scorso.

Il saluto al maggiore Marco Arezzini

L’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di San Marco Argentano, ha rivolto un saluto al comandante uscente, ringraziandolo per l’attività svolta durante i quattro anni trascorsi sul territorio.

Nella nota vengono richiamate «la costante vicinanza, la professionalità e la proficua collaborazione» dimostrate nei confronti dell’associazione e della comunità locale.

Il benvenuto al capitano Gianraffaele Di Risi

La sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri ha formulato il proprio benvenuto al capitano Gianraffaele Di Risi, augurandogli un lavoro sereno e proficuo alla guida della Compagnia.

Soci e benemeriti hanno inoltre confermato al nuovo comandante la disponibilità a collaborare nelle attività svolte a supporto della cittadinanza e al fianco dell’Arma.