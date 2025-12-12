Una nuova scia di sangue sulle strade italiane si è registrata nelle ultime ore, con tre distinti incidenti mortali avvenuti in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. A perdere la vita una ciclista, una donna investita sulle strisce pedonali e un automobilista, mentre un bambino è rimasto gravemente ferito.

Il primo episodio si è verificato a Ghedi, in provincia di Brescia, dove una donna di 62 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’impatto non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un secondo drammatico sinistro è avvenuto a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Una donna di 61 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, nei pressi della propria abitazione. Alla guida dell’auto vi era un’anziana di 86 anni. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno verificando le responsabilità e le condizioni di guida.

Il terzo incidente si è verificato a Pantano di Pignola, in provincia di Potenza, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale lungo un rettilineo. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il figlio di 9 anni, che viaggiava con lui, mentre l’altro conducente coinvolto ha riportato ferite lievi. Il bambino è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del tragico schianto.