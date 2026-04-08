La crisi tra Iran e Israele compie un salto di qualità e si sposta su uno dei nodi più sensibili del sistema globale: lo Stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, Teheran avrebbe deciso di interrompere il passaggio delle navi in risposta agli attacchi israeliani in Libano. Un passaggio che, se confermato, apre uno scenario ad altissimo impatto economico e geopolitico.

La sequenza degli eventi si sviluppa nel giro di poche ore. Nel primo pomeriggio, fonti della sicurezza iraniana parlano apertamente della possibilità di azioni militari contro Israele, accusato di aver violato il cessate il fuoco in Libano. A Teheran cresce la convinzione che gli Stati Uniti non stiano esercitando alcun reale controllo sull’alleato.

Quasi in parallelo, sul piano internazionale, si registrano le prime reazioni politiche. Il vicepresidente statunitense JD Vance critica la linea europea sulla crisi ucraina, mentre il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto chiede un intervento urgente delle Nazioni Unite dopo un episodio che ha coinvolto un mezzo Unifil.

Ma è sul piano strategico ed energetico che l’Iran compie il passo più significativo.

Teheran introduce un sistema di controllo diretto sul traffico nello Stretto di Hormuz, annunciando nuove regole per le petroliere in transito. Le navi, secondo quanto dichiarato, devono inviare una comunicazione preventiva alle autorità iraniane indicando il carico trasportato. Solo dopo una valutazione da parte di Teheran, viene autorizzato il passaggio.

A quel punto entra in gioco un elemento inedito: il pagamento di un pedaggio in criptovalute. Il costo fissato è di un dollaro per ogni barile trasportato, da versare in Bitcoin o altre valute digitali. Una scelta che risponde a una logica precisa: aggirare il sistema delle sanzioni internazionali e rendere i flussi finanziari meno tracciabili.

Secondo le dichiarazioni attribuite a fonti vicine al settore energetico iraniano, le imbarcazioni avrebbero una finestra temporale molto breve per effettuare il pagamento dopo aver ricevuto le istruzioni. Solo a quel punto il transito verrebbe consentito.

Una procedura che, di fatto, trasforma lo Stretto di Hormuz da semplice passaggio marittimo a checkpoint controllato politicamente ed economicamente.

Il salto definitivo arriva poco dopo.

L’agenzia Fars riporta che l’Iran avrebbe deciso di interrompere completamente il passaggio delle navi nello Stretto, in risposta diretta agli attacchi israeliani in Libano. Una misura che supera la logica del controllo e del pedaggio, e che si configura come una vera e propria chiusura di uno dei principali choke point energetici del pianeta. Dallo Stretto di Hormuz transita infatti una quota rilevante del petrolio mondiale. Qualsiasi blocco, anche temporaneo, ha effetti immediati sui mercati, sui prezzi e sulla sicurezza energetica globale.

La crisi, partita dal fronte libanese, si trasforma così in una pressione sistemica sul cuore dell’economia mondiale. E il passaggio alle criptovalute, insieme al controllo diretto delle rotte, segnala un tentativo dell’Iran di ridefinire non solo gli equilibri militari, ma anche quelli economici.