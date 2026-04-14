Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare con Israele. L’annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona.

A formalizzare il passaggio è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha inviato una comunicazione ufficiale al suo omologo israeliano Israel Katz, notificando la sospensione del meccanismo di rinnovo previsto dall’accordo.

Il memorandum, in vigore dal 13 aprile 2016, definiva la cornice della cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa, includendo lo scambio di materiali militari e la collaborazione tecnologica tra le forze armate. Il testo prevedeva un rinnovo automatico ogni cinque anni, ora interrotto alla luce dell’attuale contesto internazionale.

Nel corso dello stesso punto stampa, Meloni ha affrontato anche altri temi di politica estera e interna. In particolare, ha criticato le dichiarazioni di Donald Trump su papa Leone XIV, definendole “inaccettabili”, ed esprimendo solidarietà al Pontefice. Una presa di posizione che segna una linea netta sul rapporto tra leadership politica e religiosa.

Sul fronte energetico, la presidente del Consiglio ha richiamato alla cautela rispetto al tema del gas russo, sottolineando la necessità di muoversi con attenzione. Un passaggio che si inserisce nel quadro più ampio della crisi internazionale e dei suoi riflessi sulle forniture energetiche.

Resta centrale, nella lettura del governo, la necessità di mantenere aperti i canali negoziali per la stabilizzazione del contesto globale, con particolare attenzione ai corridoi strategici per il trasporto di carburanti e fertilizzanti.