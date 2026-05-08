Incontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito. A darne notizia è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo. L'incontro con Leone XIV si svolgerà domani nel capoluogo campano.

"Incontrerò il Papa al Duomo, con me ci sarà anche Domenico", ha detto la donna commentando l'incontro. Intanto, proprio a causa della visita del Papa, slittano al 21 maggio i nuovi interrogatori previsti per i due cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni.

Su richiesta delle difese dei due professionisti - gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge per Oppido, Vincenzo Maiello per Bergonzoni - il gip del tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto lo slittamento di qualche giorno del rinnovo degli interrogatori preventivi.

Attraverso Francesco Petruzzi la famiglia Caliendo ha espresso dissenso nei confronti della decisione del gip: "Com'è noto, la dottoressa Bergonzoni è ancora in servizio presso il Monaldi mentre il cardiochirurgo Guido Oppido, sebbene sospeso dall'ospedale, può operare anche altrove. Questo è intollerabile e chiediamo che venga emessa nei loro riguardi una misura che li impedisca di operare".