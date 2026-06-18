Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio ricoverata da ieri in Rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi autorizzati dalla famiglia a comunicarlo.

La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in Rianimazione. Le sue condizioni sono stabili ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.