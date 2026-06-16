Momenti di forte tensione al Pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano, dove un uomo di 58 anni ha sfondato con la propria automobile l’ingresso della struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il responsabile e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo quanto trapela il gesto sarebbe maturato in un clima di forte esasperazione.

L’uomo, infatti, avrebbe reagito alla presunta mancanza di informazioni sulle condizioni cliniche. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei militari dell’Arma, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a chiarire le circostanze dell’episodio. Non risultano, al momento, dettagli ufficiali sulle eventuali conseguenze provocate dall’impatto né sull’entità dei danni riportati dall’ingresso del Pronto soccorso.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra il personale sanitario e tra i presenti al momento dei fatti. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari sulla vicenda e sulle eventuali contestazioni che verranno mosse nei confronti del 58enne.