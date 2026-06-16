Una violenta lite tra vicini sfociata in un’aggressione con un’ascia ha provocato diversi feriti e portato all’arresto di un uomo con l’accusa di tentato omicidio aggravato. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino di domenica ad Amantea, dove sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

Secondo la ricostruzione effettuata nelle prime fasi delle indagini, intorno alle 6 un ragazzo di 18 anni stava rientrando a casa insieme alla sorella e a due amici dopo aver assistito a un concerto. Giunti davanti all’abitazione, i giovani avrebbero trovato alcuni blocchi di cemento collocati davanti al cancello d’ingresso. Dopo averli rimossi e riportati nella proprietà confinante, sarebbe nato un acceso confronto con il vicino di casa.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando agli elementi raccolti dagli investigatori, l’uomo sarebbe uscito dalla propria abitazione impugnando un’ascia e avrebbe inseguito il giovane. Il diciottenne sarebbe riuscito a evitare alcuni colpi, ma sarebbe stato raggiunto da un fendente alla gamba che gli ha provocato una profonda ferita.

Le urla hanno richiamato all’esterno il padre del ragazzo, intervenuto nel tentativo di difendere il figlio e fermare l’aggressione. Anche lui sarebbe rimasto ferito durante la colluttazione, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso. Coinvolti anche la sorella ventenne e il fratello minore della famiglia, un ragazzo di 13 anni, che avrebbe riportato una ferita da taglio a una mano.

A lanciare l’allarme sono stati gli amici presenti sul posto. In pochi minuti sono arrivati i soccorritori e i carabinieri, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato gli accertamenti.

L’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione è stato arrestato. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti episodi di tensione tra le due famiglie. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che avrebbero ripreso alcune delle fasi dell’accaduto.