Il miliardario rilancia i dati 2025: crollo delle nascite e saldo negativo di quasi 300mila persone in un anno
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Elon Musk looks on during a press conference in the Oval Office at the White House May 30, 2025. (Francis Chung/Pool/Sipa USA)
«L’Italia sta morendo e i numeri sono brutali». Elon Musk interviene con una frase secca su uno dei temi più critici per il Paese, rilanciando sui social i dati più recenti sulla crisi demografica italiana.
Il riferimento è al 2025, anno che segna un nuovo minimo storico: 355mila nascite, il dato più basso dall’Unità d’Italia. Un crollo che, messo a confronto con i 652mila decessi registrati nello stesso periodo, produce un saldo naturale negativo di quasi 300mila persone in un solo anno.
Il commento di Musk arriva a margine di un’infografica condivisa su X, accompagnata da una constatazione altrettanto diretta: “il trend continua”. Un modo per sottolineare come non si tratti di un episodio isolato, ma di una tendenza ormai strutturale.
A rendere più evidente la portata del fenomeno è anche il dato sulla fecondità: 1,14 figli per donna, ben al di sotto della soglia di sostituzione generazionale, fissata intorno a 2,1. Un livello che certifica la difficoltà del sistema Paese a garantire un ricambio demografico naturale.
Il risultato è un progressivo svuotamento, che non riguarda soltanto i numeri ma l’intero equilibrio sociale ed economico: meno giovani, più anziani, maggiore pressione sul sistema sanitario e previdenziale.
Il tema, da anni al centro del dibattito politico ed economico, torna così sotto i riflettori internazionali. Le parole di Musk, per quanto sintetiche, intercettano una questione strutturale su cui l’Italia continua a misurare ritardi: il sostegno alla natalità, la stabilità del lavoro, il costo della vita e la conciliazione tra famiglia e occupazione.
Elementi che, intrecciandosi, spiegano perché il dato delle nascite non sia solo una statistica, ma uno degli indicatori più sensibili dello stato di salute di un Paese.