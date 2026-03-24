La notizia del decesso è stata diffusa dalla famiglia del cantautore, che era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934: «Ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari»

«Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari», dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza.

Secondo quanto appreso, Paoli è morto nella sua casa genovese dopo un breve ricovero in una clinica privata. Il cantautore era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e aveva 91 anni.

Gino Paoli era uno dei personaggi chiave della scena musicale italiana, un personaggio dalla vicenda esistenziale tormentata e intensissima che ha dato un contributo decisivo all'evoluzione della canzone, un individualista spigoloso che ha anticipato le caratteristiche della figura del cantautore. Sono sue alcune delle canzoni più belle e famose mai scritte nel nostro Paese: "Senza fine", "Il cielo in una stanza", "Sapore di sale", "Che cosa c'è", "La gatta", "Una lunga storia d'amore", titoli sufficienti a far rimanere ben impressi nella memoria collettiva il suo nome e la sua musica.