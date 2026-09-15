I problemi sarebbero comparsi dopo le cene organizzate alla Trentino Music Arena tra l’11 e il 13 settembre. Nessun ricovero. L’istituto ha avviato verifiche sul servizio di catering

Una trentina di partecipanti alle iniziative organizzate dalla Banca Trentino-Südtirol alla Trentino Music Arena di Trento avrebbe accusato disturbi intestinali dopo le cene dello scorso fine settimana. Nessuno, secondo quanto emerso finora, avrebbe avuto bisogno di essere ricoverato.

Le segnalazioni riguardano le serate organizzate tra l’11 e il 13 settembre, nell’ambito della festa dedicata ai soci dell’istituto. Il programma prevedeva due appuntamenti serali con cena e musica, venerdì e sabato, e un pranzo nella giornata di domenica.

I primi malesseri sarebbero stati segnalati nella mattinata di domenica e, nelle ore successive, altri partecipanti avrebbero riferito sintomi simili anche attraverso i social. Complessivamente sarebbero circa trenta le persone coinvolte.

Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per parlare con certezza di un’intossicazione alimentare. I pasti erano stati preparati e serviti da un’azienda esterna incaricata del catering e proprio sul servizio sono ora in corso verifiche per capire se possa esserci un collegamento con i disturbi accusati dai partecipanti.

La banca ha fatto sapere di avere preso in carico le segnalazioni e di aver avviato gli accertamenti necessari.

«Siamo dispiaciuti. Il nostro impegno nei confronti dei soci è quello di offrire sempre il massimo dei servizi. Faremo le dovute indagini per capire cosa possa essere successo», ha comunicato l’istituto.

La Banca Trentino-Südtirol ha inoltre precisato di considerare il catering coinvolto «un operatore serio e fidato» e non esclude che possa essersi trattato di un episodio circoscritto.

Le verifiche dovranno ora chiarire se i malesseri siano effettivamente riconducibili ai pasti serviti durante le serate o se abbiano avuto un’altra origine. Fino ad allora, ogni ipotesi resta aperta.