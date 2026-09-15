L’ordinanza firmata dal sindaco Franz Caruso riguarda Piazza della Vittoria, via Mondello, via Massaua e via Felice Migliori. Il provvedimento segue le non conformità rilevate nei controlli dell’Asp

Scatta il divieto di utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata da quattro fontane pubbliche di Cosenza. Il sindaco Franz Caruso ha firmato un’ordinanza con effetto immediato dopo le non conformità rilevate nei controlli effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e l’Unità operativa complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Le fontane interessate dal provvedimento sono quelle di Piazza della Vittoria, via Mondello, via Massaua e via Felice Migliori.

L’ordinanza è stata adottata in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, in attesa dell’avvio delle procedure necessarie a ripristinare la qualità dell’acqua e di nuovi campionamenti che dovranno accertare il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla normativa.

Fino alla revoca del provvedimento, l’acqua delle quattro fontane non potrà quindi essere utilizzata per il consumo diretto. Restano consentiti soltanto gli usi igienici previsti dall’ordinanza e, dopo bollitura, ulteriori utilizzi come la preparazione degli alimenti, l’igiene orale, il lavaggio di stoviglie e utensili da cucina, delle apparecchiature sanitarie e degli oggetti destinati all’infanzia.

Il divieto resterà in vigore fino alla completa eliminazione delle non conformità e all’acquisizione dei nuovi risultati delle analisi.

Il Comune ha fatto sapere che continuerà a seguire l’evoluzione della situazione insieme all’Asp e agli altri enti competenti, fino al ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua.