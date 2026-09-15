La 50enne di Roncello è detenuta nel carcere di Bollate. In primo grado era stata condannata a 16 anni e 5 mesi, pena poi ridotta dalla Corte d’Appello di Milano

È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 5 mesi di reclusione per Tiziana Morandi, la 50enne conosciuta come la “Mantide della Brianza”, ritenuta responsabile di aver narcotizzato e derubato nove uomini dopo averli adescati attraverso i social.

La Corte di Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso presentato dalla difesa e confermato così la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano nel dicembre 2024.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, Morandi entrava in contatto con le vittime tramite Facebook, dove utilizzava un profilo con fotografie ritoccate. A seconda dell’interlocutore si presentava come massaggiatrice, chirurga neurologica pediatrica o donna gravemente malata impegnata in raccolte fondi per bambini.

Dopo aver conquistato la fiducia degli uomini, organizzava un incontro e offriva loro bevande contenenti benzodiazepine. Una volta stordite le vittime, sottraeva orologi, gioielli, contanti e carte di credito.

Gli uomini coinvolti avevano tra i 27 e gli 84 anni. Uno di loro, dopo essere stato narcotizzato e derubato, si era rimesso alla guida dell’auto finendo contro un muro. È stato l’unico a costituirsi parte civile.

Morandi era stata arrestata nel luglio 2022 con accuse che comprendevano, tra le altre, rapina, lesioni, indebito utilizzo di carte di credito, detenzione di sostanze stupefacenti e procurato stato di incapacità.

Nel dicembre 2023 il Tribunale di Monza l’aveva condannata a 16 anni e 5 mesi. Un anno dopo la Corte d’Appello di Milano aveva ridotto la pena a 14 anni e 5 mesi, ora resa definitiva dalla Cassazione.

La difesa aveva chiesto l’assoluzione e una perizia psichiatrica, sostenendo la necessità di approfondire le condizioni dell’imputata. I giudici, nei diversi gradi di giudizio, hanno però escluso elementi tali da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere.

Tiziana Morandi si trova attualmente detenuta nel carcere di Bollate.