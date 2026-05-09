Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 68 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato. In corso l'interrogatorio nei locali della Squadra mobile. "Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa", avrebbe spiegato il 16enne. La versione è al vaglio degli inquirenti.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo ha fracassato la testa all’uomo con un grosso oggetto trovato in casa. L'omicidio di Pietro De Luca, questo il nome della vittima, è avvenuto all'interno di un casolare nei pressi del fiume Oreto. Era qui che abitava l'uomo. Sul posto ancora gli uomini della Squadra mobile per i rilievi.