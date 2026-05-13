Dai numerosi interventi è emersa con forza la volontà condivisa di continuare a costruire un sindacato sempre più forte, autorevole e vicino ai bisogni dei medici e di tutto il personale sanitario

Grande partecipazione e forte senso di appartenenza hanno caratterizzato l’assemblea regionale di ANAAO ASSOMED Calabria, svoltasi il 12 maggio a Lamezia Terme in occasione del rinnovo delle cariche istituzionali regionali dell’organizzazione sindacale. All’importante appuntamento ha preso parte anche Pierino Di Silverio, da sempre vicino alle problematiche della sanità calabrese, che ha voluto testimoniare personalmente la propria vicinanza alla realtà regionale, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto negli ultimi anni dalla squadra dirigente calabrese. Un percorso che ha consentito alla Calabria di distinguersi come la regione con la maggiore crescita nel numero degli iscritti, segno tangibile di credibilità, presenza sul territorio e capacità di rappresentanza.

Nel corso dell’assemblea è stato riconfermato all’unanimità quale Segretario Regionale il Dr. Luigi Ziccarelli, premiato per l’impegno, la competenza e l’attività svolta durante il precedente mandato. Contestualmente sono stati eletti i componenti della Segreteria Regionale e del Consiglio Regionale, chiamati a proseguire un percorso di crescita e consolidamento dell’organizzazione sindacale in Calabria.

L’assemblea, particolarmente partecipata, ha rappresentato non solo un momento elettivo, ma anche un’importante occasione di confronto sui temi centrali della sanità pubblica e della tutela dei professionisti sanitari. Dai numerosi interventi è emersa con forza la volontà condivisa di continuare a costruire un sindacato sempre più forte, autorevole e vicino ai bisogni dei medici e di tutto il personale sanitario. L’obiettivo comune resta quello di garantire il pieno rispetto dei diritti dei professionisti della sanità, nella consapevolezza che la tutela di chi opera quotidianamente negli ospedali e nei servizi territoriali rappresenti una condizione imprescindibile per assicurare ai cittadini una sanità pubblica più efficiente, equa e di qualità.

La rinnovata fiducia accordata alla dirigenza regionale conferma dunque la volontà di proseguire con determinazione lungo un percorso fatto di ascolto, partecipazione e impegno concreto per il futuro della sanità calabrese.