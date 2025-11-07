Tragico incidente a Milano. Un dodicenne è stato investito da un furgone nel pomeriggio intorno alle 17.30 all'angolo tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino. La vittima era incosciente al momento dell'arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell'incidente i genitori e la polizia locale di Milano. La polizia locale sta cercando di capire se il ragazzino abbia attraversato sulle strisce,

Al volante dell’auto c'era un giovane di 21 anni. Sottoposto dalla Polizia lodale che indaga sul grave incidente ad alcol e droga test, è risultato negativo.

In un altro episodio in città, un bambino di 9 anni è stato investito poco prima delle 19 in piazza Durante da un'auto. L'incidente è avvenuto all’angolo con via Andrea Costa ad un incrocio con semaforo. Il bambino - trasportato poi al Niguarda - si trovava insieme a un amico di famiglia di nazionalità filippina. Il conducente dell’auto - a quanto si apprende - si è fermato, è sceso dall’auto e ha chiesto all’uomo se avesse bisogno di aiuto. Dopo che lui ha risposto di no, è risalito sull’auto e si è allontanato.