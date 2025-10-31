Si avvicinava ai passeggeri tra i vagoni e le banchine della metro blu puntando un coltello al fianco. In tre giorni ha rapinato almeno tre giovani, costringendoli a consegnare cellulare, codice di sblocco e denaro contante. Arrestato dalla Polizia di Stato il 28 ottobre grazie alle immagini di videosorveglianza

Si avvicinava ai passeggeri della metropolitana blu M4 armato di coltello. Avvicinandolo al fianco delle vittime, intimava loro di consegnargli il cellulare - completo di codice di sblocco - e i soldi contanti.

Per questo, il 28 ottobre, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno arrestato e portato in carcere un 18enne con l’accusa di rapina aggravata ed estorsione. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe messo a segno almeno tre colpi in tre giorni, minacciando e derubando diversi ragazzi tra i vagoni e le banchine della linea M4 e a bordo dei bus ATM della linea 50, che collega Lorenteggio al centro di Milano.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della metropolitana, hanno permesso di identificare il rapinatore, già con precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona. Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra il 17 e il 20 ottobre.

Il primo colpo è avvenuto venerdì 17 ottobre intorno alle 23.30, a bordo di un autobus della linea 50. Il 18enne avrebbe rapinato un 29enne del suo smartphone, minacciandolo con la mano in tasca come se nascondesse un’arma e costringendolo a scendere alla fermata di piazza Napoli.

Due giorni dopo, domenica 19 ottobre alle 6.30, lungo la banchina della fermata Frattini della metro M4, il ragazzo avrebbe avvicinato un 23enne seduto in attesa del treno. Puntandogli la lama nel fianco, lo avrebbe minacciato di consegnargli il cellulare, il codice di sblocco e 10 euro in contanti.

Subito dopo, il rapinatore ha effettuato alcuni acquisti in un bar tabacchi e in un supermercato, utilizzando la carta di credito della vittima tramite il sistema Apple Pay del telefono rubato, grazie al codice ottenuto sotto minaccia.

Neanche mezz’ora più tardi, sempre domenica 19, l’indagato avrebbe colpito ancora, questa volta a bordo di un vagone della M4 in direzione San Cristoforo. Minacciando un altro coetaneo con una lama, si è fatto consegnare il cellulare e il codice di sblocco. Alla fermata successiva, ha poi obbligato la vittima a scendere dalla metro prima di allontanarsi.

Gli investigatori hanno rintracciato il giovane grazie a riprese video e testimonianze, ricostruendo i suoi spostamenti e i pagamenti digitali effettuati con i telefoni sottratti. Ora il 18enne si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.