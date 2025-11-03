Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. L'aggressore è fuggito. La donna è stata soccorsa dal personale Areu 118 e portata all'ospedale Niguarda dove è sottoposta a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

Per rintracciare l'aggressore i Carabinieri stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l'aggressione, avvenuta in uno spiazzo tra i grattacieli, e la fuga.