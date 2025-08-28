L’attacco notturno ha disintegrato un palazzo di cinque piani e colpito asili e uffici residenziali, il bilancio provvisorio è di quattro vittime

Sono quattro i morti nell'attacco notturno su Kiev con droni e missili balistici. Tra le vittime ci sono anche due bambini. E' il bilancio parziale comunicato dal capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko.

"Le operazioni di soccorso - ha scritto su Telegram - sono in corso in diverse località. I russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto".

Inoltre "nel distretto di Darnytskyi, a seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio e un asilo è in fiamme. Nel distretto di Dnipro, un incendio è scoppiato in un grattacielo residenziale. Sono stati colpiti abitazioni private, uffici e locali non residenziali" ha scritto su Telegram.