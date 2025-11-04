Si è spento a Milano. Ha collaborato a lungo con Repubblica e altre testate nazionali. È morto a Milano oggi Giorgio Forattini, il celebre vignettista aveva 94 anni. Andreotti, Craxi, Pertini, Spadolini, Berlinguer, Agnelli e il Papa erano al centro dei suoi disegni. Gli esordi negli anni settanta, sulle pagine del quotidiano "Paese Sera", dove creò una striscia quotidiana.

Si diceva che una vignetta di Forattini potesse avere un'efficace più grande di un editoriale. Si calcola Si calcola che nella sua carriera Forattini avesse realizzato, di solito con cadenza quotidiana, qualcosa come 14 mila vignette, che aveva raccolto poi in decine di libri.