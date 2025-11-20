La vittima si chiamava Noemi Riccardi e aveva 23 anni. Il fratello arrestato in flagranza di reato per omicidio

Una ragazza è stata uccisa a coltellate dal fratello in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Noemi Riccardi e aveva 23 anni.

Il fratello, Vincenzo Riccardi, di 25 anni, che dopo aver accoltellato a morte la sorella aveva chiesto l'intervento dei carabinieri, è stato arrestato in flagranza di reato per omicidio. Il giovane avrebbe prima fatto una videochiamata alla madre mostrando il corpo esanime della ragazza, poi ha chiesto l'intervento dei carabinieri, ai quali si è consegnato spontaneamente.

Il giovane ha raccontato di aver agito in preda a un raptus, impugnando un coltello da cucina e sferrando 6-7 fendenti verso la sorella. In quel momento i due ragazzi erano soli in casa. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Nola, coordinati dalla Procura nolana. Il giovane sarà trasferito in carcere, in attesa dell'interrogatorio. La salma della 23enne resta a disposizione per l'autopsia.