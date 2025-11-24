La neonata è stata trovata con la testa immersa nel gabinetto: ora è stabile in Terapia intensiva. Indaga la Procura di Ivrea

Una vicenda sconvolgente ha scosso Ciriè nelle ultime ore, dopo che una donna di 38 anni ha partorito una bambina mentre era accucciata sul water della propria abitazione, sostenendo di non essersi resa conto della gravidanza. La piccola è stata trovata con la testa immersa nel gabinetto, priva di respiro, in una scena che ha lasciato attoniti i primi soccorritori.

A lanciare l’allarme è stato lo zio della neonata, che entrando in bagno ha trovato la piccola e ha immediatamente chiamato aiuto. Il personale del 118 è intervenuto con tempestività, riuscendo a rianimarla sul posto prima del trasferimento in ospedale. La bimba è ora ricoverata in Terapia intensiva, dove i medici la monitorano costantemente. Le sue condizioni sono considerate stabili, un dato che lascia sperare nonostante la drammaticità dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, il contesto familiare sarebbe particolarmente fragile, con alcune testimonianze che delineano una situazione complessa e precaria. La donna, in evidente stato di shock, avrebbe ripetuto ai carabinieri di non aver avuto alcuna consapevolezza della gravidanza, circostanza che gli inquirenti valuteranno con attenzione.

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per tentato infanticidio, un atto dovuto che consentirà di chiarire dinamica, responsabilità e condizioni psicologiche della madre. Nelle prossime ore verranno ascoltati altri testimoni, mentre gli accertamenti medici proseguiranno per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.