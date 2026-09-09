Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita - secondo quanto emerso dalle indagini - a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.