L’anticiclone africano continua imperterrito a interessare la Calabria come annunciato dal Meteo Cosenza. Temperature molto elevate per il periodo e oltre le medie stagionali si stanno registrando ovunque: lungo le coste il termometro oscilla tra i 32 e i 34°C soprattutto lungo il comparto Jonico, anche se il caldo non è accompagnato da tassi di umidità elevati. Discorso inverso invece lungo il comparto tirrenico dove le temperature si mantengono più contenute e intorno ai 30°C ma le correnti da ovest causano tassi di umidità elevati con la sensazione di calore accentuata ovunque. Nelle aree interne invece troviamo i picchi più elevati con temperature fino ai 37-38°C.

Meteo Cosenza, dal weekend temperature in generale calo

Intanto ulteriori conferme ci giungono dai modelli meteorologici: secondo gli ultimi aggiornamenti un affondo atlantico scenderà di latitudine raggiungendo la Calabria a partire da sabato 12 settembre. Ciò ne conseguirà un generale calo delle temperature di circa 6-8°C e con valori che dunque lungo le coste e pianure non supereranno i 25-26°C.

Da decifrare sarà però il possibile maltempo in arrivo: i modelli meteorologici infatti sono ancora discordi sulla traiettoria che avrà la perturbazione annessa all’affondo atlantico, per cui non è possibile stilare una tendenza meteo sulle aree che saranno colpite dalle precipitazioni. Vi rimandiamo dunque ai prossimi appuntamenti del Meteo Cosenza per altre preziose informazioni.