I fatti risalgono alla notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024. Il pubblico ministero aveva chiesto 14 anni
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Omicidio aggravato dal legame di parentela: 16 anni a Melissa Russo Machado, 29enne di origini italo-brasiliane che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024 partorì una bambina affogandola subito dopo nel water.
La donna fece tutto da sola, mentre nei mesi della gravidanza aveva continuato a esibirsi nel locale. Secondo l'autopsia, la neonata, morì per le conseguenze dell'annegamento. La donna si trova agli arresti domiciliari in Puglia presso l'abitazione dei suoi genitori.
In seguito a una perizia psichiatrica, la donna era stata ritenuta capace di intendere e di volere.