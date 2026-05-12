Madre e figlia morte durante le festività natalizie. Sotto osservazione alcuni parenti delle famiglie coinvolte. Dagli interrogatori sarebbero emerse contraddizioni

È la pista familiare quella che, al momento, appare al centro delle indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, il piccolo centro del Molise dove, durante le festività natalizie, madre e figlia sono morte in circostanze riconducibili a un presunto avvelenamento.

Secondo quanto emerge da fonti investigative, negli ultimi giorni gli interrogatori condotti dalla Squadra Mobile si sarebbero concentrati soprattutto sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Tra le quattro o cinque persone finite sotto osservazione, due sarebbero considerate di particolare interesse investigativo.

Dall’incrocio delle testimonianze raccolte dagli investigatori sarebbero inoltre emerse alcune contraddizioni nelle dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori. Elementi che avrebbero contribuito a indirizzare ulteriormente gli approfondimenti investigativi verso l’ambiente familiare.

L’inchiesta, tuttavia, resta ancora in una fase delicata. Secondo quanto riferito dall’Ansa, serviranno infatti diverse settimane prima di arrivare alle prime conclusioni ufficiali.

Da oggi fino a sabato proseguiranno intanto gli interrogatori in Questura, mentre nei prossimi giorni è previsto anche un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Pietracatella. Gli investigatori torneranno nella casa alla ricerca di eventuali tracce di ricina, la sostanza tossica che potrebbe essere collegata alla morte delle due donne.