Il senatore reggino del Pd ironico: «Sarebbe curioso vederlo fermato dagli stessi ‘ostacoli’ che hanno bloccato i treni l’anno scorso»

«Ciucci prospetta l’avvio del ponte sullo Stretto nell’estate 2026. Proprio nella stagione dei ritardi ferroviari, già spiegati dal ministro Salvini con chiodi, lucchetti, fantasmi e fantasie varie».

Lo afferma in una nota il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, che aggiunge ironicamente: «Ci auguriamo che allora il Ponte non debba fare i conti con gli stessi imprevisti creativi. Sarebbe curioso vederlo fermato dagli stessi ‘ostacoli’ che hanno bloccato i treni l’anno scorso».

«Nel frattempo, però, c’è un dato che contraddice la previsione di Ciucci. L’Anac ha infatti ricordato che la gara va rifatta, visto l’aumento del 248 per cento dell’appalto. Ma sul punto – conclude Irto – il governo si nasconde».