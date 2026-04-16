Sono entrati e usciti dalle fogne i banditi che hanno messo a segno quest’oggi, una rapina nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro di Napoli. Il colpo è stato messo a segno a mezzogiorno. Da quanto si apprende una parte della banda (si calcola tra 6 e 9 persone) è entrata, armata di pistole, da un foro praticato precedentemente nel pavimento e un’altra parte è entrata, senza armi, dall’ingresso principale, abbandonando davanti alla banca una Alfa Romeo Giulietta che ora la scientifica sta analizzando.

Nell’immediato i rapinatori hanno preso in ostaggio 25 persone chiudendole in una piccola stanza per poter agire indisturbati. È stato il direttore a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Alle 12:47 è iniziato l’intervento dei carabinieri che hanno messo l’area in sicurezza e hanno rotto il vetro della stanza nella quale si trovavano gli ostaggi per permettere loro di respirare ed estrarli identificandoli per evitare che tra di loro si nascondano i rapinatori. Cinque o sei persone hanno accusato malori e sono state prontamente soccorse.

Al momento è caccia ai malviventi (anche attraverso le fogne) che hanno portato con sé un bottino che è ancora da quantificare.