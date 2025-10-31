Richiamo precauzionale per due prodotti a marchio Latteria d’Aviano, commercializzati dalla Casearia del Ben Srl, con sede a Porcia (Pordenone). Il Ministero della Salute ha pubblicato due avvisi riguardanti la Stracciatella e la Burrata affumicata, per un sospetto di possibile contaminazione microbiologica.

Il primo richiamo riguarda la Stracciatella da 250 e 500 grammi, lotto 1196, con data di scadenza 1 novembre 2025. Il secondo interessa la Burrata affumicata da 125 grammi, lotto 1214, con scadenza 3 novembre 2025. Entrambi i prodotti sono realizzati nello stabilimento IT X8634 CE della Casearia del Ben.

Il provvedimento è stato adottato a fini esclusivamente precauzionali, in attesa di ulteriori verifiche tecniche. Il Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti indicati e di restituirli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. I richiami sono consultabili sul portale ufficiale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza alimentare.