La giovane era allontanata dal 2 dicembre: i carabinieri l’hanno trovata in buone condizioni e sarà riportata nella comunità
È stata rintracciata dai carabinieri la sedicenne scomparsa il 2 dicembre dopo essere uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La giovane, affidata da gennaio a una casa famiglia in seguito alla sospensione della potestà genitoriale della madre, è stata trovata in buone condizioni.
La struttura che la ospita aveva presentato denuncia di allontanamento nello stesso giorno della scomparsa. L’allarme era stato diffuso anche dalla madre con un post pubblicato sui social. La minorenne verrà ora ricondotta nella comunità che ne aveva in carico la tutela.