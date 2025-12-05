Gli innesti riguardano agenti di polizia locale, un istruttore contabile, due istruttori informatici, tredici istrutori amministrativi e nove funzionari amministrativi tra cui compare il nome del sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia
Pubblicato lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni bandite per le assunzioni al Comune di Cosenza dopo l’espletamento dei concorsi. Altre 30 nuove risorse umane, che andranno sensibilmente ad ampliare in numero e competenze la dotazione organica già esistente. Entrano nella schiera di dipendenti dell’Ente bruzio altri 4 agenti di Polizia locale, 1 istruttore contabile, 1 istruttore tecnico, 2 istruttori informatici, 9 funzionari amministrativi tra cui compare il nome del sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia e 13 istruttori amministrativi.
Agenti polizia Locale
Il Comune di Cosenza determina di scorrere la graduatoria per l’assunzione di dieci unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale 50% e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” (Area degli istruttori), da impiegare presso lo Staff Polizia Locale del Comune di Cosenza, di ulteriori 4 unità per come alla DGC 133/2025. Vengono inseriti nell’organico del Comune di Cosenza i candidati:
- Giuseppe Falcone
- Tommaso Fortino
- Luigi Consoli
- Marco Pellicori
Istruttore contabile
Il Comune di Cosenza determina di scorrere la graduatoria della selezione bandita con la Determinazione Dirigenziale 2521/2024 del 27 dicembre 2024, per l’assunzione di quattro unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale 50% e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di “Istruttore contabile” (Area degli istruttori), da impiegare presso gli Uffici del Comune di Cosenza, di ulteriori 1 unità per come alla DGC 133/2025. Viene inseriti nell’organico del Comune di Cosenza il candidato:
- Federico Cufone
Istruttore tecnico
Il Comune di Cosenza determina di scorrere la graduatoria della selezione bandita con la Determinazione Dirigenziale 2523/2024 del 27 dicembre 2024, per l’assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale 50% e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di “Istruttore tecnico” (Area degli istruttori), da impiegare presso gli Uffici del Comune di Cosenza, di ulteriori 1 unità per come alla DGC 133/2025. Viene inserito nell’organico del Comune di Cosenza il candidato:
- Manuel Francesco Gioberti
Istruttore informatico
Il Comune di Cosenza determina di scorrere la graduatoria della selezione bandita con la Determinazione Dirigenziale 2526/2024 del 27 dicembre 2024, per l’assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale 50% e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di “Istruttore informatico” (Area degli istruttori), da impiegare presso gli Uffici del Comune di Cosenza, di ulteriori 2 unità per come alla DGC 133/2025. Vengono inseriti nell’organico del Comune di Cosenza, per i motivi sopra descritti i candidati:
- Oscar Andrea Merandi
- Bianca Mendicino
Funzionario Amministrativo
Il Comune di Cosenza determina di scorrere la graduatoria della selezione bandita con la Determinazione Dirigenziale 2531/2024 per l’assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale 66,67% e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di “Funzionario amministrativo” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021), da impiegare presso gli Uffici del Comune di Cosenza, di ulteriori 9 unità per come alla DGC 133/2025. Vengono inseriti nell’organico del Comune di Cosenza i candidati:
- Emanuela Tucci
- Valentina Verderosa
- Gianfrancesco Silvestri
- Donatella Agapito
- Ivan Vittorio Papasso
- Andrea Iannuzzi
- Eleonora Pascuzzo
- Lucio Di Gioia
Istruttore amministrativo
Il Comune di Cosenza determina di scorrere la graduatoria della selezione bandita con la Determinazione Dirigenziale 2524/2024 del 27 dicembre 2024, per l’assunzione di sei unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale 50% e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di COPIA Pag. 8 di 9 “Istruttore amministrativo” (Area degli istruttori), da impiegare presso gli Uffici del Comune di Cosenza, di ulteriori 13 unità, per come alla DGC 133/2025. Vengono inseriti nell’organico del Comune di Cosenza, per i motivi sopra descritti i candidati:
- Alice Morano
- Anthony De Luca
- Stefano Conforti
- Carmen Cariati
- Gisella Barbaro
- Francesca Pagliaro
- Antonio Viola
- Paolo Bosco
- Francesca Carbone
- Salvatore Ciciarelli
- Ernesto Lucio Salerno
- Francesca Perri
- Giuseppe Ramundo