La squadra silana ha già giocato in diretta sulla rete nazionale nella partita d’andata contro il Crotone, terminata in parità sulla 0-0

Sarà un inizio di gennaio molto caldo per il Cosenza. E’ stato pubblicato il calendario dalla 2^ alla 4^ giornata del campionato. Saranno sfide importantissime per i lupi: trasferte di Salerno e Catania con in mezzo il derby contro il Crotone.

Si torna sulla RAI

E vista l’importanza dei match, Raisport, dopo il derby dello “Scida” di un girone fa, ha scelto per due gare di fila il Cosenza che potrà essere visto in chiaro sulla rete nazionale prima contro la Salernitana, di lunedì sera, e poi di nuovo contro il Crotone, sempre di lunedì, una settimana dopo. Il ciclo terribile si chiudere poi con la trasferta del “Cibali” contro il Catania. Al termine di questo mini ciclo se ne saprà di più di quelli che potranno essere gli obiettivi finali del Cosenza.

Il calendario del Cosenza dalla 2^ alla 4^ di ritorno

2^ giornata di ritorno: Salernitana-Cosenza, lunedì 12 gennaio, ore 20,30

3^ giornata di ritorno: Cosenza-Crotone, lunedì 19 gennaio, ore 20,30

4^ giornata di ritorno: Catania-Cosenza, domenica 25 gennaio, ore 14,30