Il San Camillo di Roma ha confermato il decesso dopo l’arresto cardiaco. Giornalista, editorialista e manager della comunicazione, aveva 60 anni

È morto Roberto Arditti. A confermarlo è stato l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove il giornalista era stato ricoverato in terapia intensiva nella notte tra martedì e mercoledì in seguito a un arresto cardiaco. In un bollettino ufficiale, la struttura sanitaria ha comunicato che «la commissione medica nominata dalla direzione dell’ospedale ha confermato lo stato di morte cerebrale del paziente Roberto Arditti» e che «è stato quindi constatato il decesso». Lo stesso ospedale ha inoltre precisato che i supporti vitali vengono mantenuti in attesa del trasferimento in sala operatoria per il prelievo degli organi, nel rispetto della volontà donativa espressa in vita dal paziente, mentre la famiglia ha chiesto il massimo rispetto della privacy.

La notizia ha immediatamente suscitato reazioni nel mondo delle istituzioni, della politica e dell’informazione. Tra i primi messaggi di cordoglio c’è quello del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che lo ha ricordato come «un intellettuale, giornalista di valore e importante punto di riferimento nella comunicazione politica e istituzionale», richiamando il suo lavoro alla direzione de Il Tempo e il suo impegno nel progetto editoriale Formiche. Nel testo che accompagna la notizia compare anche il ricordo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che lo definisce «un giornalista acuto e mai banale» e «uno straordinario professionista della comunicazione». Queste dichiarazioni sono riportate nel testo fornito dall’utente; non le ho verificate su fonti esterne.

Nato a Lodi il 28 agosto 1965, Arditti aveva 60 anni. Laureato alla Bocconi, aveva iniziato il proprio percorso professionale nelle istituzioni, lavorando per alcuni anni nel gabinetto del presidente del Senato Giovanni Spadolini. Successivamente aveva consolidato il suo rapporto con la politica anche durante il secondo governo Berlusconi, ricoprendo il ruolo di portavoce del ministro dell’Interno Claudio Scajola. Questi elementi biografici sono confermati dai profili pubblici rilanciati nelle ricostruzioni giornalistiche pubblicate nelle ultime ore.

Nel tempo, Arditti era diventato una figura riconoscibile del giornalismo politico e della comunicazione istituzionale. Nel testo condiviso viene ricordato come ex direttore delle news di RTL 102.5, autore di Porta a Porta, direttore de Il Tempo, poi editorialista dello stesso quotidiano e, dal 2018, direttore editoriale di Formiche. Viene inoltre richiamato il suo impegno nella comunicazione corporate e strategica, compresa l’esperienza legata a Expo 2015 e la fondazione, insieme a Swg, della società Kratesis. Questi ultimi dettagli professionali provengono dal testo fornito dall’utente e non li ho verificati singolarmente su fonti esterne.