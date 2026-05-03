In occasione della Festa della Mamma i volontari saranno in piazza a Cuti e Piazza Buffone per sostenere la ricerca oncologica con un contributo minimo di 18 euro
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Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna anche a Rogliano l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di AIRC, una delle iniziative più riconoscibili e partecipate a sostegno della ricerca oncologica. Migliaia di volontarie e volontari saranno presenti in 3.900 piazze italiane per distribuire la tradizionale piantina in cambio di un contributo minimo di 18 euro.
A Rogliano, come di consueto, la delegazione AIRC sarà presente in due punti della città: Cuti e Piazza Buffone.
L’iniziativa accompagna dal 1984 la Festa della Mamma e nel tempo è diventata un simbolo duplice: da una parte un gesto di affetto da dedicare alle donne, dall’altra uno strumento concreto per finanziare il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta ai tumori che colpiscono il mondo femminile.
Insieme all’azalea, i donatori riceveranno anche un biglietto di auguri da personalizzare e una pubblicazione speciale con informazioni e testimonianze legate alla ricerca.
Il valore dell’iniziativa viene richiamato anche dai dati diffusi nel comunicato. Nel 2025, in Italia, sono state stimate 179.800 nuove diagnosi di cancro nelle donne e circa una donna su tre viene colpita da un tumore nel corso della vita. Allo stesso tempo, i progressi della ricerca hanno consentito risultati importanti: oggi, grazie a diagnosi più precoci, approcci chirurgici meno invasivi e terapie più precise e meglio tollerate, due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.
È anche per questo che l’Azalea della Ricerca continua a rappresentare un appuntamento centrale nel calendario della solidarietà. Un piccolo gesto che, negli anni, ha contribuito a sostenere percorsi di studio e cura sempre più efficaci.