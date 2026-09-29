La cerimonia nazionale tra il Duomo e il Teatro alla Scala di Milano. Oltre 1.200 studenti, musica e incontri su sicurezza, bullismo e diversità

La Polizia di Stato ha celebrato oggi, 29 settembre, la festività di San Michele Arcangelo, proprio patrono. Cerimonie e iniziative si sono svolte in tutte le province italiane, mentre l’evento nazionale è stato ospitato a Milano, prima nel Duomo e successivamente al Teatro alla Scala.

Nel corso della giornata il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, ha conferito a Davide Simone Cavallo il titolo di “Poliziotto ad honorem”. Il riconoscimento è stato attribuito per le qualità umane dimostrate dal giovane, rimasto gravemente ferito in un’aggressione avvenuta nell’ottobre 2025 e successivamente protagonista di un gesto di perdono nei confronti degli imputati.

Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, vertici della Pubblica sicurezza, artisti e oltre 1.200 studenti delle scuole superiori di Milano e provincia.

La celebrazione nel Duomo di Milano

La cerimonia nazionale è iniziata nel Duomo con la Santa Messa officiata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano.

Erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario Nicola Molteni, il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Hanno partecipato anche il vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore Bruno Megale.

La celebrazione religiosa ha preceduto l’incontro pubblico organizzato al Teatro alla Scala, dedicato soprattutto al dialogo tra la Polizia di Stato e le nuove generazioni.

Oltre 1.200 studenti alla Scala

La seconda parte della giornata si è svolta al Teatro alla Scala, alla presenza del sovrintendente Fortunato Ortombina.

La Polizia di Stato ha incontrato oltre 1.200 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e provincia. Attraverso giochi, quiz, filmati educativi e momenti di confronto sono stati affrontati alcuni temi legati alla sicurezza e alla convivenza civile.

Le attività hanno riguardato la sicurezza stradale e ferroviaria, i rischi informatici, il bullismo e il rispetto delle diversità.

A condurre l’incontro è stato Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net. Ha partecipato anche la content creator Giusy Di Fratta, già coinvolta in campagne di sensibilizzazione della Polizia rivolte ai giovani.

Davide Cavallo “Poliziotto ad honorem”

Uno dei momenti centrali della cerimonia è stato il conferimento del titolo onorifico a Davide Simone Cavallo.

Nell’ottobre 2025 il giovane era rimasto gravemente ferito in seguito a un’aggressione avvenuta nella zona della movida milanese. Durante il successivo processo, secondo quanto ricordato nel corso della cerimonia, aveva chiesto al giudice di potersi avvicinare ai suoi aggressori per abbracciarli e perdonarli.

Un’intenzione già manifestata attraverso una lettera indirizzata agli imputati. Quel gesto è stato indicato come espressione concreta di solidarietà, coraggio e capacità di superare la violenza.

Il titolo di “Poliziotto ad honorem”, istituito nel 2020 dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, viene conferito a cittadini che attraverso i propri comportamenti incarnano i valori ai quali si ispira la Polizia di Stato.

Il concerto della Banda musicale

La musica ha accompagnato la seconda parte della manifestazione. Rudy Zerbi, con la partecipazione della cantautrice Noemi, ha presentato il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi.

Il programma ha proposto una selezione di brani dell’opera lirica italiana interpretati dal soprano Maria Agresta e dal tenore Vittorio Grigolo. Durante il concerto si è esibito anche il violinista Alessandro Quarta.

La scelta musicale è stata pensata come strumento di dialogo tra istituzioni e cittadini e come linguaggio capace di coinvolgere generazioni differenti.

Il monologo di Massimiliano Caiazzo

Alla giornata ha partecipato anche Massimiliano Caiazzo, attore noto per il ruolo interpretato nella serie televisiva “Mare Fuori”.

Caiazzo ha proposto un monologo rivolto agli studenti, aggiungendo un ulteriore momento di riflessione al programma dedicato ai giovani.

Le iniziative sono state organizzate dall’Ufficio Comunicazione della Polizia di Stato, diretto da Domenico Cerbone. A concludere l’evento è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.