Il pilota della Cosenza Corse conquista il successo con l’Osella Pa21 J. Emilia Covello si impone nella Coppa Dame e nella Coppa Vincenzo Fuscaldo

Antonio Fuscaldo, al volante dell’Osella Pa21 J, ha vinto la settima edizione dello Slalom Città di Altomonte – Coppa Roggiano Gravina. Il pilota della Cosenza Corse ha preceduto Nicola Paola Almirante e Alfonso Casillo, completando una gara in progressione lungo i 2.700 metri del percorso.

Organizzata da ASA Castrovillari in collaborazione con il Team (S)Parco Chiuso, la competizione era inserita nel calendario del Trofeo Italia Slalom di zona e del Challenge Calabria.

La manifestazione ha richiamato ad Altomonte piloti provenienti da diverse regioni meridionali, insieme ad appassionati e spettatori presenti lungo il tracciato.

Fuscaldo decisivo nella seconda manche

Antonio Fuscaldo ha costruito la vittoria manche dopo manche. La prestazione decisiva è arrivata nella seconda salita, quando ha totalizzato 124,07 punti con la sua Osella Pa21 J, iscritta nella classe E2SC-1150.

Il risultato gli ha consentito di conquistare la prima posizione assoluta e di firmare il successo nella gara di casa. Fuscaldo ha così completato al vertice una prova caratterizzata da una progressione costante.

La vittoria conferma anche il ruolo della Cosenza Corse nel panorama motoristico regionale, in un appuntamento ormai stabilmente inserito nel calendario calabrese della specialità.

Almirante secondo con la Wolf Aprilia

La seconda posizione assoluta è andata a Nicola Paola Almirante, portacolori della New Generation Racing.

Al volante della Wolf Aprilia GB08, in classe E2SS-1150, Almirante ha migliorato i propri risultati nelle tre manche. La prestazione migliore è arrivata nella terza salita, conclusa con 125,30 punti.

Il pilota ha terminato la competizione a poco più di un punto dal vincitore, conquistando anche la prima posizione nel gruppo E2SS.

Casillo completa il podio

Alfonso Casillo, della Scuderia Vesuvio, ha chiuso la gara al terzo posto assoluto con l’Elia Avrio E2SC-1150.

Casillo ha ottenuto il proprio miglior risultato già nella prima manche, totalizzando 128,01 punti. Quel punteggio gli ha permesso di conservare una posizione sul podio fino alla conclusione della competizione.

La classifica finale ha quindi premiato tre vetture Sport, protagoniste del confronto per la vittoria assoluta.

Emilia Covello vince la Coppa Dame

Nella classifica femminile il successo è stato conquistato da Emilia Covello, autrice di un miglior punteggio pari a 160,72.

La pilota ha ottenuto sia la Coppa Dame sia la Coppa Vincenzo Fuscaldo, aggiungendo due riconoscimenti alla propria partecipazione nella settima edizione dello slalom.

La manifestazione ha assegnato anche due trofei commemorativi. Gaetano Argentano ha conquistato la coppa del Memorial Mario Verta, mentre Paolo Scarpelli si è aggiudicato quella del Memorial Vittorio Minasi.

Gara, territorio e partecipazione

Accanto alle tre manche competitive, il programma ha previsto momenti di musica, incontro e convivialità. L’intenzione degli organizzatori è consolidare lo slalom non soltanto come evento sportivo, ma anche come occasione di partecipazione per il territorio.

Il percorso di 2.700 metri ha confermato le proprie caratteristiche tecniche e la capacità di offrire un confronto serrato tra vetture e piloti appartenenti a gruppi differenti.

Con la conclusione della settima edizione, lo Slalom Città di Altomonte – Coppa Roggiano Gravina rinnova la propria presenza nel calendario regionale e dà appuntamento alla prossima stagione.