La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna a 24 anni complessivi per Alberto Picci, 50enne che aggredì i genitori e uccise il padre. I fatti avvennero nella casa di famiglia a Santa Maria Coghinas, nel nord dell'isola, e risalgono alla notte del 27 aprile del 2022. Picci colpì il padre con una fiocina e con un coltello e aggredì anche la madre. Per quel duplice tentato omicidio scelse il rito abbreviato e fu condannato a 12 anni più tre in una struttura Rems.

La sua situazione si aggravò in seguito quando l'anziano padre morì a causa di quell'aggressione subita nove mesi prima. Si aprì così un nuovo processo e a febbraio di quest'anno è arrivata una nuova condanna a 13 anni e 4 mesi per l'omicidio dell'anziano padre Giuseppe.

Oggi a Sassari la Corte d'Appello ha confermato quella sentenza e per il parricidio Alberto Picci dovrà scontare in tutto 24 anni di carcere.