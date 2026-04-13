Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, nel Pavese, dove uno scuolabus con a bordo nove bambini si è ribaltato finendo fuori strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi lateralmente su un campo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate almeno due ambulanze e un’automedica del 118, allertate in codice rosso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Presenti anche i vigili del fuoco di Vigevano, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo, e gli agenti della Polizia Stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

A bordo del pulmino viaggiavano bambini tra i 10 e i 13 anni, oltre all’autista, un uomo di 43 anni. Secondo le prime informazioni, nessuno dei passeggeri avrebbe riportato ferite gravi, anche se le condizioni di tutti sono ancora in fase di verifica.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un cedimento del ciglio della strada: il mezzo avrebbe messo una ruota fuori dalla carreggiata, perdendo stabilità fino al ribaltamento.

Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti scolastici e sulle condizioni della viabilità locale.