Tragedia sfiorata questa mattina in Alta Valtellina, dove uno scuolabus con nove studenti a bordo è uscito di strada nel territorio di Valfurva (Sondrio), precipitando nel torrente Frodolfo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, lungo la strada statale 300 del Passo di Gavia, all’altezza del chilometro 5,4.

Quattro studenti minorenni sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti. Più gravi le condizioni dell’autista di 39 anni, che avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore, ma non è in pericolo di vita.

Dopo la fuoriuscita di strada, il mezzo si è ribaltato sul fianco sinistro e si è fermato nel letto del torrente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori di Areu 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Valdisotto e i Carabinieri della Compagnia di Tirano. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse ma rapide: i ragazzi, visibilmente scossi, sono stati aiutati a uscire dall’autobus e affidati al personale medico. La strada statale 300 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero e la messa in sicurezza del tratto stradale.