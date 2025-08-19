Ferragosto “bollente” a Marina di Montemarciano, nelle Marche. Una coppia è stata sorpresa in piena notte sulla battigia, a pochi metri da un noto ristorante, in atteggiamenti intimi. La scena, avvenuta in una spiaggia illuminata dalle luci del locale, non è passata inosservata e ha finito per diventare protagonista di un video virale, come racconta Leggo.it

La scena sotto gli occhi dei clienti

Due persone, sedute a cena nel ristorante affacciato sulla spiaggia, hanno notato in lontananza un uomo completamente nudo. Zoomando con lo smartphone, si sono accorti che non era solo: davanti a lui c’era una donna, impegnata in un rapporto orale.

La cliente che ha ripreso la scena, per rendere credibile il filmato, ha inquadrato anche gli arredi del locale e l’espressione sorpresa di un commensale al suo tavolo. «E in tutto ciò ragazzi – ha commentato – siamo dentro al ristorante e loro stanno lì».

Il video rimbalza sulle chat

Inizialmente il filmato sembrava destinato a restare una condivisione privata tra amici. Nel giro di poche ore, invece, è stato inoltrato più volte ed è diventato virale, circolando nelle chat WhatsApp di tantissime persone.

L’identità della coppia non è stata rivelata, poiché i volti non sono mai stati ripresi. Ma la vicenda ha inevitabilmente fatto discutere, trasformando la notte di Ferragosto in un episodio a luci rosse di cui si parla ancora.