Bruxelles prepara “Accelerate EU”: misure su lavoro, trasporti e famiglie per fronteggiare la crisi energetica

L’Europa torna a fare i conti con una nuova emergenza energetica e prepara un pacchetto di misure che punta a incidere direttamente sulla vita quotidiana di cittadini e imprese. Il piano “Accelerate EU”, atteso il 22 aprile, nasce in risposta alle tensioni in Medio Oriente e al rischio di nuovi shock sui mercati dell’energia.

A distanza di pochi anni dalla crisi legata alla guerra in Ucraina, Bruxelles si trova nuovamente a intervenire su un equilibrio fragile, tra crescita rallentata e inflazione ancora sotto pressione. Il nodo resta quello della sicurezza energetica, in un contesto internazionale segnato dall’incertezza sullo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero globale.

La strategia della Commissione europea si muove su un doppio binario: ridurre i consumi e rafforzare la resilienza economica. Le misure previste hanno un carattere prevalentemente volontario, ma delineano una direzione precisa. Tra queste, l’introduzione di almeno un giorno di smart working a settimana, pensato per limitare spostamenti e consumi, insieme a interventi sui trasporti pubblici, con l’obiettivo di renderli più accessibili o gratuiti per le fasce più fragili.

Sul fronte domestico, l’attenzione si concentra sugli sprechi energetici. Si suggerisce di abbassare la temperatura delle caldaie, ottimizzare i sistemi di riscaldamento e spostare i consumi fuori dalle ore di punta. Anche le amministrazioni pubbliche sono chiamate a dare il buon esempio, riducendo illuminazione e consumi degli edifici.

Non manca una componente sociale. Il piano prevede voucher energetici per i nuclei più vulnerabili e, in via temporanea, la possibilità di introdurre prezzi regolati per l’energia. Parallelamente, vengono rafforzati gli incentivi per tecnologie più efficienti, come pompe di calore e pannelli fotovoltaici, e per la sostituzione di impianti obsoleti.

Per le imprese, l’obiettivo è accompagnare la transizione energetica sostenendo il rinnovamento dei sistemi produttivi più energivori. Nelle città, invece, si guarda a misure come zone a traffico limitato, giornate senz’auto e incentivi alla mobilità elettrica, oltre a un invito a ridurre i voli aerei quando esistono alternative meno impattanti.

Resta fuori dal pacchetto, almeno per ora, la tassa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, richiesta da diversi Paesi membri.

Sul fronte dei trasporti aerei, la Commissione esclude al momento criticità sistemiche: non si registrano carenze diffuse di carburante tali da provocare cancellazioni su larga scala, anche se la situazione resta sotto osservazione.

Il piano “Accelerate EU” si inserisce così in una logica già sperimentata negli ultimi anni: contenere i consumi per stabilizzare il sistema. Ma questa volta, più che una risposta emergenziale, appare come un tentativo di adattamento strutturale a una crisi che rischia di diventare permanente.