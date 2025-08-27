Morti e feriti in una scuola cattolica, un folle ha aperto il fuoco con due pistole e un fucile mirando alle persone che assistevano alla messa e poi si è suicidato

Una sparatoria ha provocato almeno morti e feriti nella scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis. "Tra le vittime ci sono anche dei bambini" ha detto il sindaco della città, Jacob Frey, in una conferenza stampa.

Altri ragazzini sono stati ricoverati in ospedale. La persona che ha aperto il fuoco si è suicidata.Il killer di Minneapolis aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa.