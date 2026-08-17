Parole, musica e arti visive per scuotere le coscienze e contrastare l’indifferenza. Mercoledì 19 agosto 2026, alle 21.30, Piazzetta Marcello Cornelio, nel centro storico di Rovito, ospiterà “Stop Violence”, progetto interdisciplinare dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa rientra nel programma della nona Rassegna della Poesia in Vernacolo “Tonio Perfetti”, promossa dall’associazione culturale Rovito Nostra e dall’Accademia Musicale della Calabria “Francesco Saverio Salfi” di Cosenza. Il progetto è ideato e coordinato da Antonio Lavoratore e gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Rovito.

La collaborazione con il Centro “Roberta Lanzino”

Alla realizzazione della serata collabora il Centro antiviolenza “Roberta Lanzino” di Cosenza, che parteciperà con un intervento della presidente Roberta Attanasio.

L’obiettivo è affrontare le numerose forme attraverso le quali può manifestarsi la violenza: dagli abusi fisici alle pressioni psicologiche, passando per le limitazioni della libertà personale, il controllo e le umiliazioni.

Il musicista Franco Caccuri, consulente musicale dell’appuntamento e portavoce degli artisti coinvolti, definisce l’iniziativa un atto di «resistenza culturale». Il progetto nasce, infatti, dalla volontà di riportare il tema al centro del dibattito pubblico, senza attendere che siano i casi di cronaca più drammatici a richiamare l’attenzione.

Monologhi, musica e arti visive

“Stop Violence” unirà differenti linguaggi artistici. Nel corso della serata saranno proposti monologhi dedicati alla violenza sulle donne, a partire da “Lo stupro” di Franca Rame, accompagnati da brani musicali collegati al tema e da scenografie originali.

Le voci recitanti saranno quelle di Daniele Avallone, Irene Caruso, Francesco Oliva, Artura Donato, Maria Lezzi e Giuseppe Scarpelli.

Gli interventi musicali saranno affidati a Paola Dattis alla voce, Simone Rossi alle tastiere, Franco Caccuri alle chitarre e Francesco Oliva alla voce e alla recitazione. Le scene che accompagneranno le performance saranno curate dagli artisti Alfredo Granata e Claudio Angione.

Un evento per contrastare l’indifferenza

La scelta di portare lo spettacolo in una piccola piazza del centro storico risponde alla volontà di creare un rapporto diretto con il pubblico. Teatro, musica e immagini diventeranno così strumenti attraverso i quali raccontare gli abusi, promuovere consapevolezza e ribadire la necessità di non lasciare sole le donne che subiscono violenza.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 agosto, alle 21.30, in Piazzetta Marcello Cornelio a Rovito.