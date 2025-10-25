Quando scopre di essere stato tradito, non reagisce con rabbia ma con ironia. È la singolare vendetta di un uomo di Nashville, negli Stati Uniti, che ha deciso di trasformare la fine della sua relazione in uno spettacolo pubblico e musicale. Dopo aver saputo che la fidanzata lo aveva lasciato per un altro, l’uomo ha assunto una banda mariachi per accompagnare l’ex durante il trasloco, tra trombe, chitarre e risate.

Una vendetta “al ritmo di mariachi”

Nel video pubblicato su TikTok e ripreso dal New York Post, si vede la ragazza caricare scatoloni in auto mentre alle sue spalle i musicisti messicani suonano a tutto volume. L’uomo, invece di insultarla o distruggere oggetti, filma la scena con un sorriso ironico. Il video, intitolato “Come affrontare un tradimento con classe”, ha superato i 26 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, scatenando migliaia di commenti divertiti. “Ecco come si reagisce con stile”, scrive un utente.

Il web applaude la creatività

Molti utenti hanno elogiato la trovata come una forma di “vendetta elegante”, sottolineando come l’uomo abbia saputo trasformare la rabbia in un momento di comicità. Altri hanno ironizzato: “Io non sarei così calmo, ma questa sì che è arte!”. Il protagonista non ha rivelato il proprio nome, ma il suo gesto ha conquistato i social come simbolo di autoironia e maturità emotiva. Invece di alimentare l’odio, ha scelto la musica e il sorriso. E, a giudicare dai milioni di visualizzazioni, la sua vendetta sonora ha colpito nel segno.