Già due italiani liberati dal Venezuela, dopo l'annuncio del rilascio di un "numero importante" di prigionieri politici da parte di Caracas. Si tratta dell'imprenditore Luigi Gasperin e del giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri. Ma sono ore di attesa anche per Alberto Trentini, il cooperante detenuto nel Paese da oltre un anno.

Gasperin, cittadino italiano di 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin, nello stato di Monagas e detenuto in un centro della zona di Prados del Este (Caracas). A confermare il rilascio di Pilieri - da un anno e quattro mesi rinchiuso nel carcere di massima sicurezza El Helicoidale di Caracas - è stato invece il sindacato della stampa venezuelana, che ha pubblicato il video dell'uscita dal carcere del cronista. Nello stesso video viene testimoniata anche la liberazione di Enrique Márquez, ex candidato presidenziale della sinistra non chavista. Márquez era stato incarcerato dopo aver contestato la regolarità delle elezioni del 2024.

Il ministro Tajani è intanto in contatto con l'ambasciatore a Caracas, con la rete consolare in Venezuela e con esponenti della Chiesa e società civile per accelerare la liberazione dei cittadini italiani e per confermare le notizie sui primi rilasci. Il ministro, spiega la Farnesina in una nota, sta facendo pressioni per la soluzione dei casi di tutti gli italiani detenuti. Al momento il governo ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto, spiega ancora la Farnesina.