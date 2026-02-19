Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 98 e 73 anni, sono stati ritrovate senza vita nella loro casa di Cerea (Verona) andata a fuoco ieri sera. A trovarle i Vigili del fuoco di Legnago e Bovolone, intervenuti intorno alle ore 20 con il supporto di altro personale e mezzi inviati dalla sede centrale di Verona per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.

Spente le fiamme e liberate le stanze dal fumo, il ritrovamento dei corpi delle due donne in due stanze diverse. Il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto che constatarne il decesso per intossicazione dal fumo sprigionatosi con l’incendio, secondo i tecnici dei Vigili del fuoco provocato da un cortocircuito.

